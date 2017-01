Wirtschaft

14:01 Uhr | 14.01.2017

Hans-Jörg Schmidt-Trenz will seinen Vertrag nicht verlängern

Handelskammer-Chef hört 2019 auf

Der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg, Hans-Jörg Schmidt-Trenz, will seinen 2019 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Die Entscheidung habe aber nichts mit der Kritik an seinem Jahresgehalt von über einer halben Million Euro zu tun. Schmidt-Trenz ist seit mehr als 20 Jahren bei der Handelskammer tätig. Er kündigte an, ab 2019 eine neue Aufgabe übernehmen zu wollen und daher als aktiver Mitarbeiter der Kammer auszuscheiden.