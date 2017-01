Stadtgespraech

13:23 Uhr | 06.01.2017

Hamburg sei eine Oase für Architektur und Design

Die New York Times ist ein Hamburg-Fan

Amerikas führende Zeitung die New York Times zählt Hamburg in ihrer „to go Liste“ zu den weltweit zehn schönsten Plätzen. Neben Detroit, Kanada und dem portugiesischen Comporta ist die Hansestadt der einzige deutsche Vertreter in der Liste. Hamburg wird den Times Lesern als Oase für Architektur und Design vorgestellt. Dabei bleiben die Elbphilharmonie und die Speicherstadt als Unesco Welterbe natürlich nicht unerwähnt.