Blaulicht

13:34 Uhr | 04.01.2017

Zu 40 wetterbedingten Einsätzen rückte die Feuerwehr aus

Sturmtief Axel sorgt für Hochwasser

Beitrag teilen:







Das Sturmtief Axel hat in der vergangenen Nacht für das erste Hochwasser in diesem Jahr bei uns in Hamburg gesorgt. Am Fischmarkt stieg der Wasserstand auf 2,10 Meter. Trotz starker Winde blieb es aber trotzdem relativ ruhig. Die Feuerwehr rückte wetterbedingt rund 40 mal aus, am Mittwochabend vor allem wegen vollgelaufener Keller, überspülter Straßen oder entsorgter Weihnachtsbäume, die auf den Straßen lagen. Außerdem kam es auf den Zugstrecken wegen umgestürzter Bäume zu Verzögerungen. Verletzte gab es keine.