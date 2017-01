Kunst und Kultur

20:19 Uhr | 03.01.2017

Der Countdown zur Eröffnung der Elbphilharmonie läuft

"Musik in Sicht"

In acht Tagen wird die Elbphilharmonie feierlich eröffnet. Unter dem Motto „Musik in Sicht“ macht eine Kampagne der Hamburg Marketing GmbH mit einem Countdown auf die verbleibenden Tage aufmerksam. Am Jungfernstieg wurden beispielsweise 16 bunte Fahnen gehisst und auch am Flughafen werden die Tage bis zur Eröffnung runtergezählt. Auf Bildschirmen im Sicherheitsbereich werden die ankommenden, abfliegenden und wartenden Fluggäste auf das bevorstehende Event aufmerksam gemacht. Die Vorfreude ist überall in der Stadt zu spüren.