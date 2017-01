Politik

15:40 Uhr | 03.01.2017

Kay Gätgens wird am Freitag offiziell in Amt eingeführt

Bezirksamt Eimsbüttel mit neuer Führung

Kay Gätgens wird der neue Bezirksamtsleiter für den Bezirk Eimsbüttel. Das hat der Senat heute beschlossen und ist damit dem Vorschlag der Bezirksversammlung gefolgt. Gätgens ist seit 15 Jahren in der Verwaltung tätig. Der 54-Jährige war bisher Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Umwelt im Bezirksamt Eimsbüttel. Am Freitag wird Gätgens offiziell in sein neues Amt eingeführt.