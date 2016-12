Stadtgespraech

14:59 Uhr | 30.12.2016

Er wurde 88 Jahre alt

Ur-Hamburger Peter Tamm verstorben

Beitrag teilen:







Peter Tamm ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er wurde am 12. Mai 1928 als Sohn einer der ältesten Seefahrerfamilien Hamburgs geboren. Tamm war Journalist, Manager, Schiffsliebhaber, Sammler und Mäzen und setzte sich stark für seine Heimatstadt ein. Ohne ihn wäre das Internationale Maritime Museum in der HafenCity nicht denkbar. Denn bereits zu Lebzeiten brachte er seine einzigartige und wertvolle Sammlung zu 3000 Jahren Seefahrtsgeschichte in eine gemeinnützige Stiftung ein, die die Exponate in den Museumsräumen ausstellt.