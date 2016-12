Blaulicht

13:48 Uhr | 30.12.2016

Polizei erarbeitet Maßnahmen-Katalog

Mehr Sicherheit in der Silvesternacht

Nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015/16 wird die Polizei Hamburg mit einem neuen Einsatzkonzept den Jahreswechsel begehen. Die Ordnungshüter werden u.a. die Präsenz in der Hansestadt deutlich erhöhen, am Beatles-Platz bei der Großen Freiheit eine mobile Wache errichten und Videotechnik zur Lagebeobachtung nutzen. Alle Maßnahmen können auf der Facebook-Seite der Polizei Hamburg (www.facebook.com/polizeihamburg) nachgelesen werden.