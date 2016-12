Stadtgespraech

Sammelaktion für den guten Zweck

HOCHBAHN-KinderBus

Bereits zum siebten Mal haben Azubis der Hamburger Hochbahn AG in diesem Jahr die Aktion „HOCHBAHN-KinderBus“ gestartet. Am Jungfernstieg können Kinder und Eltern an zwei Tagen zwischen 10 und 18 Uhr Geschenke und gut erhaltenes Spielzeug spenden. Die Päckchen werden im Anschluss von den Kooperationspartnern Hamburger Tafel und Arbeiter-Samariter-Bund an Kinder aus benachteiligten Familien verteilt. Die Sammelaktion geht noch bis zum 28. Dezember.