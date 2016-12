Blaulicht

17:37 Uhr | 26.12.2016

Polizei fahndet nach Brandstiftern

Nach Einbruch in die Immanuelkirche

Beitrag teilen:







Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die am frühen Sonntagmorgen in die Immanuelkirche in Hamburg-Veddel eingebrochen sind. Die Einbrecher hatten randaliert und in einer angrenzenden Wohnung Möbel angezündet. Das Feuer ist von alleine wieder erloschen. Zuvor hatten die Einbrecher versucht in einem Büroraum einen Tresor aufzuhebeln. Gestohlen wurde offenbar nichts. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040 4286 56789 entgegen.