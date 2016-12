Traurige Bilanz:

Verkehr

2016 rund 60% mehr Verkehrstote in Hamburg

In Hamburg sind im Jahr 2016 deutlich mehr Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, als noch ein Jahr zuvor. Den hohen Anstieg von 60% musste kein anderes Bundesland verzeichnen. Ein Grund könnte unter Andrem die exorbitant hohe Zahl der gestorbenen Fahrradfahrer in der Hansestadt sein. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Kollisionen zwischen Radfahrern und LKW oder PKW, durch unübersichtliche Kreuzungen oder Rotlichtverstöße.