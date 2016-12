Stadtgespraech

14:59 Uhr | 24.12.2016

Ein paar Shops haben länger auf

Immer noch keine Geschenke?

Die Geschäfte in der Wandelhalle haben heute länger geöffenet als die in der City. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk kaufen muss, kann das noch bis 15 Uhr in allen Shops der Wandelhalle tun. Die Parfümrie hat sogar bis 18 Uhr geöffnet. Alle Geschäfte in der Innenstadt sind bereits seit 14 Uhr geschlossen.