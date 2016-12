Blaulicht

20:33 Uhr | 23.12.2016

Züge Richtung Nordwesten standen mehrere Stunden still

Herrenloser Koffer legt Zugverkehr lahm

Beitrag teilen:







Der Zugverkehr Richtung Nordwesten stand heute Vormittag für mehrere Stunden nahezu still. Grund war ein herrenloser Koffer, der in Itzehoe in einem Zug der Nordbahn entdeckt worden war. Ein Sprengmeister untersuchte den Koffer und konnte Entwarnung geben. Es befanden sich lediglich Textilien darin. Gegen 13.30 Uhr konnte der Zugverkehr wieder freigegeben werden. Die Deutsche Bahn stellte den Koffer sicher.