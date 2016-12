Stadtgespraech

21:17 Uhr | 22.12.2016

Drei Millionen Fahrten in diesem Jahr sind neuer Rekord

Stadträder sind heiß begehrt

Beitrag teilen:







So oft wie nie zuvor haben die Hamburger in diesem Jahr die Stadträder genutzt. Das teilte ein Sprecher der deutschen Bahn am donnertsag mit. Am Mittwoch sei die dreimillionste Fahrt gezählt worden. Das ist rund eine halbe million mehr als im vergangenen Jahr. Bereits im Juni dieses Jahres wurde die Marke von 10.000 Neuanmeldungen pro Monat überschritten. Das öffentliche Fahrradleihsystem Stadtrad der Betreibergesellschaft DB Rent wurde 2009 in Betrieb genommen.