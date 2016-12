Gesellschaft

21:12 Uhr | 22.12.2016

Hier ist Platz zum Spielen für 120 Kinder

Kunterbunte Kita in Hafencity eingeweiht

Beitrag teilen:







Die Hafencity hat eine neue Kita mit Eltern-Kind-Zentrum. Zusammen mit Sternipark Geschäftsführerin Leila Moysich hat Sozialsenatorin Melanie Leonhard gestern die Kindertagesstätte eröffnet. Hier können insgesamt 120 Stadtteilkinder sowie Flüchtlingskinder der angrenzenden Unterkunft zusammen spielen. Die Kita besteht vollständig aus Holz und wurde in nur sechs Wochen errichtet. In zwei Jahren soll sie wieder abgebaut und an anderer Stelle genutzt werden.