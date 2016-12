Kunst und Kultur

20:57 Uhr | 22.12.2016

Die Eröffnungskonzerte live und kostenlos im Internet verfolgen

Elbphilharmonie für alle

Die Eröffnungskonzerte der Elbphilharmonie am 11. und 12. Januar 2017 wird es kostenlos live online zu sehen geben. In einer Kooperation mit Google zeigt das Konzerthaus den gesamten Eröffnungsabend mit Festakt und Konzert über einen 360 Grad Livestream. Die Zuschauer können dabei selbst entscheiden, in welche Richtung sie schauen möchten. Der Livestream startet am 11. Januar um 18.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Elbphilharmonie.