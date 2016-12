Blaulicht

07:18 Uhr | 20.12.2016

Weihnachtsmärkte von Beamten mit Maschinenpistolen gesichert

Polizeipräsenz deutlich verstärkt

Beitrag teilen:







Nach dem schrecklichen Vorfall in Berlin am Montagabend, hat die Polizei auch auf den Hamburger Weihnachtsmärkten verstärkt Präsenz gezeigt. Mit zum Teil Maschinenpistolen bewaffnet sicherten sie die Weihnachtsmärkte am Jungfernstieg und am Rathaus. Auch auf dem Weihnachtsmarkt Santa Pauli wurde die Sicherheit am späten Montagabend erhöht. Mit Einsatzfahrzeugen versperrte die Polizei Zufahrtswege.