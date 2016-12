Blaulicht

07:38 Uhr | 19.12.2016

Prozess um totgeschütteltes Baby Talyer

Urteil erwartet

Beitrag teilen:







Im Prozess des zu Tode geschüttelten Babys Tayler wird heute das Urteil erwartet. Dem Stiefvater wird vorgeworfen, den 13 Monate alten Jungen am 12.Dezember vergangenen Jahres so heftig geschüttelt zu haben, dass er eine Woche später an den Folgen starb. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von elf Jahren. Der Verteidiger fordert Freispruch.