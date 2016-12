Stadtgespraech

12:12 Uhr | 15.12.2016

Kleiderkammern brauchen Winterjacken für Flüchtlinge

Großer Bedarf

Beitrag teilen:







Die Hamburger Kleiderkammern suchen dringend nach warmen Winterjacken für Geflüchtete. Da die Menschen oftmals so schnell aus den Kriegsgebieten fliehen müssen, bleibt meist alles Hab und Gut zurück. Bei allen Kammern besteht aktuell Bedarf in allen Größen für Männer, Frauen und Kinder. Anlaufstellen für die Spenden sind Beispielsweise Hanseatic Help in Altona oder die Kleiderkammer des DRK Landesverband in Lokstedt.