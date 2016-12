Blaulicht

08:30 Uhr | 14.12.2016

Kiez-Vergewaltiger sollte im Mai abgeschoben werden

Behördenfehler?

Der Mann, der am vergangenen Wochenende eine 24-jährige Frau auf der Toilette in der Kiezbar „99 Cent“ vergewaltigt haben soll, war womöglich auf Grund einer Behördenpanne zum Tatzeitpunkt noch auf freiem Fuß gewesen. Der Marokkaner hätte bereits im Mai Deutschland verlassen müssen, da sein Asylantrag abgelehnt wurde. Im Juli wurde der 34-jährige wegen Diebstahls verhaftet und kam in Untersuchungshaft. Im Oktober wurde er zu 9 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und durfte dann, trotz des abgelehnten Asylantrags, das Gericht wieder verlassen.