Blaulicht

15:37 Uhr | 13.12.2016

Zwei Täter mit Reizgas und Messer

Versuchter Raubüberfall auf Juwelier

Am Dienstag Vormittag kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Juwelier in Hamm. Zwei Täter sollen sein Geschäft gestürmt, Reizgas versprüht und den Juwelier mit einem Messer bedroht haben. Die Täter flüchteten grundlos und ohne Beute. Eine Sofortfahndung blieb vorerst erfolglos. Die Beamten fanden allerdings in unmittelbarer Tatortnähe ein Messer. Hierbei könnte es sich um die Tatwaffe handeln.