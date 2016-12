Wirtschaft

15:35 Uhr | 13.12.2016

300 Arbeitsplätze betroffen

Lufthansa Technik dünnt aus

Die Lufthansa Technik stellt im kommenden Jahr die Überholung von Verkehrsflugzeugen in Hamburg ein. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi seien am Vortag ohne Einigung zu Ende gegangen, das teilte das Unternehmen heute mit. Von den rund 400 Arbeitsplätzen sind rund 300 von der Schließung betroffen. Die Mitarbeiter sollen in andere Bereiche versetzt oder Angebote wie Altersteilzeit erhalten. Der hiesige Technik-Standort hat aktuell insgesamt rund 7500 Beschäftigte.