10:03 Uhr | 13.12.2016

Mehr als 200.000 Haushalte betroffen

Stadtreinigung holt kein Papier mehr ab

Die Stadtreinigung will ab Januar die Abholung von Altpapier an den Straßen einstellen. Wer in Hamburg bis jetzt noch keine blaue Tonne für sein Altpapier besitzt, wird seinen Müll künftig selbst zu den Containern bringen müssen. Betroffen sind in 16 Stadtteilen insgesamt rund 200.000 Haushalte und Gewerbetreibende. Der Grund für die Einstellung der Abholung, sind zum Einen die Verwehungen des Papiers an den Straßen und der hohe Co2 Ausstoß der Müllfahrzeuge, wenn diese durch enge Straßen fahren müssen.