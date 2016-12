Blaulicht

16:55 Uhr | 12.12.2016

34 Jahre alter Marokkaner festgenommen

Vergewaltigung auf dem Kiez

Nach der Vergewaltigung in einer Bar auf dem Kiez in der Nacht zu Sonntag, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Laut mehreren Medienberichten soll es sich um einen 34-jährigen Asylbewerber aus Marokko handeln. Nachdem die 24-jährige Frau die Avancen des Mannes ablehnte, soll dieser ihr auf die Toilette gefolgt, sie in eine der Kabinen gezerrt und dann missbraucht haben. Das Opfer vertraute sich ihrer Freundin an, die dann umgehend die Polizei rief. Gestern sollte der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt werden.