Gesellschaft

08:14 Uhr | 12.12.2016

Viele Schulabgänger bekommen Ausbildung

Starke Zahlen!

Beitrag teilen:







Fast zwei Drittel der Schulabgänger wechseln nach Klasse 10 direkt in eine Ausbildung oder Beschäftigung. Das gab Schulsenator Ties Rabe bekannt. Seit 2012 werden Schulabgänger aus Stadtteilschulen und ehemaligen Förderschulen beim Übergang von der Schule in den Beruf durch die berufsbildenden Schulen und die Jugendberufsagentur begleitet, beraten und unterstützt. Ein Grund könnte sein, dass sich Jugendliche in Stadtteilschulen bereits ab Klasse 8 mit ihren beruflichen Perspektiven auseinandersetzten und ihre Stärken frühzeitig und systematisch klären.