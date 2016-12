Blaulicht

18:31 Uhr | 09.12.2016

A1 Richtung Norderelbbrücke

Autofahrer fährt ungebremst in Stauende

Auf der A1 Richtung Norden hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall auf der Norderelbbrücke ereignet. Ein Autofahrer ist ungebremst in ein Stauende gefahren. Drei Autos und ein LKW waren in den Unfall verwickelt. Fünf Menschen sind verletzt worden, eine davon schwer. In Richtung Norden staute sich der Verkehr zwischenzeitlich ab Maschen auf 13 Kilometern. Auch in der Gegenrichtung kam es wegen Gaffern zu einem Stau auf 6 Kilometern Länge.