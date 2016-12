Blaulicht

13:58 Uhr | 09.12.2016

Farb und Steinanschlag am frühen Freitagmorgen

Moschee in Uetersen

Auf die Moschee in der Katharinenstraße in Uetersen hat es am frühen Freitagmorgen einen Anschlag gegeben. Unbekannte hatten mehrere Scheiben mit Steinen eingeworfen und die Frontseite mit grüner und roter Farbe besprüht. Anwohner alarmierten die Polizei. Täterhinweise gibt es bisher keine – deswegen sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Die Gesamtschadenshöhe ist bisher noch unklar.