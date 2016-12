Gesellschaft

08.12.2016

Neue Volksinitiative will im Februar 2017 starten

Gute Inklusion für Hamburgs SchülerInnen

In Hamburg formiert sich eine neue Volksinitiative \"Gute Inklusion für Hamburgs SchülerInnen.\" Das geht aus Hamburg 1 vorliegenden Unterlagen hervor. Mit der Sammlung der notwendigen 10 tausend Unterschriften soll im Februar 2017 begonnen werden. Gefordert wird u.a. mehr Personal für Schüler mit Förderbedarf und für Schüler mit einer Behinderung. \"Ein Volksinitiative erscheint uns zur Zeit die einzige Möglichkeit, die notwendigen räumlichen und personellen Bedingungen im Bereich der schulischen Inklusion durchzusetzen\" heißt es in dem Hamburg 1 vorliegenden Positionspapier. Mitinitiator ist der in Hamburg bekannte Pädagoge Pit Katzer, ehemaliger Leiter einer Stadtteilschule.