16:25 Uhr | 08.12.2016

Statt bisher 2,50 € kostet die Stunde 3 €

Innerstädtisches Parken 2017

Parken in der Innenstadt wird ab kommenden Jahr teurer. Statt den bisher 2,50 Euro, kostet eine Stunde dann 3 Euro. Auch in den anderen Parkzonen werden die Preise auf jeweils zwei und einen Euro angehoben. Die Stadt will mit den Parkgebühren 4,1 Millionen Mehreinnahmen pro Jahr erzielen. Doch nicht nur Autofahrer müssen ab 2017 mehr bezahlen. Auch für Hausmüll, Gehwegreinigung und Sielbenutzung sind höhere Gebühren fällig.