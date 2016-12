Blaulicht

16:14 Uhr | 08.12.2016

Zeugen alarmieren gegen 2 Uhr Polizei

Mann schießt in Schlichtunterkunft um si

Ein Mann hat in der Nacht zu Donnerstag in einer städtischen Schlichtunterkunft um sich geschossen. Mehrere Zeugen hatten gegen kurz vor 2 Uhr die Polizei alarmiert. Auch das SEK rückte an. Der Bereich um das Einfamilienhaus im Thesdorfer Weg wurde weiträumig abgesperrt. Durch einen Zugriff der Spezialkräfte konnte ein polizeibekannter 31-jähriger türkisch-stämmiger Mann überwältigt und festgenommen werden. Bei der gefundenen Waffe handelte es sich um einen Schreckschussrevolver. Das Motiv der Tat ist noch unklar.