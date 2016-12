Kunst und Kultur

13:08 Uhr | 08.12.2016

Potpourri aus Gesang, Tanz, Schauspiel und Comedy

Weihnachtshow der Stage School

Im Theater First Stage gibt es seit Montag, dem 28. November, etwas ganz besonderes zu sehen. Die Stage School Hamburg präsentiert erstmalig ihre „Merry-X-Mas around the world“-Weihnachtsshow. Die Musical Darsteller galoppieren durch die verschiedensten Weihnachts-Genres und Kulturen und dürften so wohl auch den härtesten Weihnachts-Grinch bekehren. Schon wer das Foyer betritt, landet in einer weißen, weihnachts-glitzer-Wunderwelt. Rund 50 junge Darsteller zeigen Abend für Abend ein Potpourri aus Gesang, Tanz, Schauspiel und Comedy Nummern. Noch bis zum 20. Dezember können Weihnachts-Liebhaber und alle die es noch werden wollen, Plätze für 39 Euro sichern. Und: ein Glühwein oder Punsch vor der Show ist im Preis enthalten.