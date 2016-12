Gesellschaft

15:25 Uhr | 07.12.2016

Leichter Anstieg von neu ankommenden Flüchtlingen

2000 neue Plätze in Folgunterkünften

Über 2000 neue Plätze in Folgeunterkünften werden bis zum Jahresende geschaffen. Damit kann die Zahl der sogenannten Überresidenten, also der Menschen, die schon lange in eine Folgeunterkunft ziehen sollten, weiter reduziert werden. Die Zahl der neu nach Hamburg gekommenen Flüchtlinge ist im November wieder leicht angestiegen. Insgesamt kamen 967 Flüchtlinge vergangenen Monat in die Hansestadt. Die meisten davon aus Afghanistan, gefolgt von Syrien und dem Irak.