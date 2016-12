Gesellschaft

13:29 Uhr | 06.12.2016

Outdoor-Möbel werden von Schülern gefertigt

Hotel kooperiert mit Schule

Das neue Holiday Inn – City Nord und die Produktionsschule Steilshoop sind am Montag eine Kooperation eingegangen. Das Hotel lässt unter anderem Outdoor-Möbel von den Schülern anfertigen und stellt ihnen Berufsperspektiven in Aussicht. So können die Schüler einen Teil ihrer Ausbildung im Holiday Inn absolvieren und einen Einblick in den Praxisalltag des Hotelbetriebs bekommen. Das neue Holiday Inn – City Nord soll im kommenden Frühjahr eröffnet werden.