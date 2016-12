Gesellschaft

18:36 Uhr | 05.12.2016

Mordprozess beginnt mit Geständnis

"Ich zog die Waffe und drückte ab"

Es sind Szenen wie aus einem Film, die sich am 9. Juni in Harburg abspielen. Der Familienvater Boban K. wird auf offener Straße erschossen. Er stirbt noch am Tatort. Die Polizei kann wenig später drei junge Männer festnehmen. Seit gestern müssen sie sich vor dem Hamburger Landgericht verantworten.