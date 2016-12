Blaulicht

10:33 Uhr | 05.12.2016

Nahegelegenes Kinderhospitz und Seniorenheim ohne Heizung

Pelletheizung gerät in Brand

In Rissen ist heute morgen gegen 5 Uhr eine Pelletsheizung in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Brand ist unter Kontrolle, jetzt müssen noch die letzten Brandnester gelöscht werden. Das Feuer verursachte einen Totalschaden an der Heizung. Das nahegelegene Kinderhospitz „Sternenbrücke“ und ein Seniorenheim sind deswegen zur Zeit ohne Heizung. Die Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen übernommen.