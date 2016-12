Stadtgespraech

05.12.2016

Vier Schlepper waren nötig

Containerschiff wurde befreit

Das am Sonntagmorgen kurz vor dem Hamburger Hafen auf Grund gelaufene Containerschiff ist gestern Abend aus dem Schlick befreit worden. Schlepper bugsierten das Schiff in tieferes Fahrwasser. Bevor es seine Fahrt fortsetzten kann, muss es im Hafen auf Schäden überprüft werden. Die 118 Meter lange und 18 Meter breite «Hanni» war gegen 6.30 Uhr auf Höhe des Mühlenberger Lochs wegen eines Maschinenausfalls in der Elbe stecken geblieben.