17:02 Uhr | 04.12.2016

Erster Befreiungsversuch gescheitert

Containerschiff läuft auf Grund

Sonntagmorgen lief ein Containerschiff vor Blankenese auf Grund. Die 118 Meter lange MS Hanni hatte den Hamburger Hafen gerade verlassen, als ein Maschinenausfall das Schiff manövrierunfähig machte. So blieb es an einer flachen Stelle am Anfang des Mühlenberger Loches stecken. Ein spontaner Bergungsversuch mit zwei Schleppern scheiterte. Bei allem Aufruhr: Verletzt wurde niemand. Und bei einigen Passanten kam dann sogar noch richtig Weihnachtsstimmung auf.