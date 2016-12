Blaulicht

15:23 Uhr | 03.12.2016

Mutmaßlicher Terrorgruppen-Funktionär festgenommen

BKA stürmt Haus in St. Georg

Beitrag teilen:







Freitagabend hat das BKA zwei Männer in St. Georg festgenommen. Einer von ihnen war Musa A., ein mutmaßlicher Führungsfunktionär der ausländischen terroristischen Vereinigung \"Revolutionäre Volksbefreiungspartei/-front DHKP-C\". Die Beamten des MEK stürmten eine Wohnung in St. Georg, in der sich der Tatverdächtige und der andere Mann zu dem Zeitpunkt aufhielten. Die DHKP-C hat zahlreiche Tötungsdelikte sowie eine Vielzahl von Brand- und Sprengstoffanschlägen in der Türkei zu verantworten, zu denen sie sich jeweils öffentlich bekannt hat.