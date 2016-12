Blaulicht

14:39 Uhr | 03.12.2016

Polizei nimmt Täter nach 15 Minuten Suche fest

Brutaler Überfall auf Goldschmied

Am Sonnabend wurde eine Goldschmiede in Eppendorf überfallen. Zwei Männer schlugen den Goldschmied nieder und raubten seine Vitrinen aus. Erst als Kunden das Geschäft betraten, flüchteten die Täter. Die Kunden informierten die Polizei, die sofort mit Helikopter und Streifenwagen nach den Männern suchte. Wenig später konnten sie sowohl die Männer in der Nähe der Ubahn-Station Hallerstraße festnehmen, als auch das Diebesgut sicherstellen. Der Goldschmied wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.