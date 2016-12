Politik

14:05 Uhr | 03.12.2016

So wollen Links-Aktivisten gegen den Gipfel vorgehen

G20-Aktionskonferenz in der HAW

Am Sonnabend Vormittag fand die G20-Aktionskonferenz, in der Hochschule für angewandte Wissenschaften, gegen das bevorstehende Gipfeltreffen in der Hansestadt statt. Beinahe hätten diese Räumlichkeiten den Links-Aktivisten nicht zur Verfügung gestanden, denn die HAW hatte den Mietvertrag gekündigt. Der Grund: zwei der teilnehmenden Gruppen werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Gegen die Kündigung konnte eine einstweilige Verfügung erwirkt werden. Am Sonnabend und am Sonntag finden nun Workshops statt, in denen erarbeitet wird, wie die Aktivisten gegen den geplanten Gipfel Gesicht zeigen können.