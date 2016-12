Verkehr

15:12 Uhr | 02.12.2016

Viele Autos mit wenig Mängeln in Hamburg

TÜV-Report 2017

In den vergangenen Jahren hat sich die Fahrzeugsicherheit in Hamburg verbessert. Das geht aus dem aktuellen TÜV-Report hervor. Rund die Hälfte aller Autos die an den TÜV Stationen in Hamburg überprüft wurden, hatten überhaupt keine Mängel. Der Porsche 911 und der Mercedes Benz GLK sind die Gewinner des diesjährigen TÜV-Reports. Insgesamt wurden 8,5 Millionen Fahrzeuge auf Mängel und Sicherheit geprüft. Bei rund 30 Prozent der Fahrzeuge wurden dabei allerdings erhebliche Mängel festgestellt.