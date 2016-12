Gesellschaft

12:59 Uhr | 02.12.2016

Baumwall heißt ab jetzt "Baumwall/Elbphilharmonie"

U3-Haltestelle bekommt neuen Namen

Am Freitagvormittag wurde aus der U-Bahn-Haltestelle „Baumwall“: Baumwall Elbphilharmonie. Staatsrat der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Andreas Riekhof, der Generalintendant der Elbphilharmonie Christoph Lieben-Seutter und Hochbahn-Chef Henrik Falk, enthüllten den neuen Namen. Die Haltestelle der Linie U3 ist rund 450 Meter Fußweg von der Elbphilharmonie entfernt und übernimmt damit die direkte Anbindung an das Hamburger Schnellbahnnetz. Ab jetzt ist jedem Touristen klar: Wer direkt zur Elbphi will, der nimmt am besten die U3 bis zur Haltestelle: Baumwall/Elbphilharmonie