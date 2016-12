Gesellschaft

18:13 Uhr | 01.12.2016

Rund 5800 Menschen in Hamburg leben mit HIV

Welt-Aids-Tag

Heute ist Welt-Aids-Tag. Aktuell leben in Deutschland rund 84.000 infizierte Männer und Frauen. 5800 davon in Hamburg. Jedes Jahr am 1. Dezember soll der Welt-Aids-Tag auf die Krankheit aufmerksam machen.