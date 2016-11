Stadtgespraech

06:38 Uhr | 01.12.2016

Arzt soll gegen Bares falsche Diagnosen gestellt haben

Schleuser-Skandal am UKE

Nach den Transplantationsvorwürfen droht dem UKE nun der nächste Skandal. Wie das NDR Hamburg Journal berichtet, soll ein Mund-und Kieferchirurg Flüchtlinge illegal nach Deutschland geschleust haben. In einem speziellen Fall, soll er einen Iraker, der in Abu Dhabi gearbeitet hatte und dem die Ausreise in sein Heimatland, den Irak drohte, eine falsche Diagnose zur Behandlung im UKE ausgestellt haben. Für diese Behandlung sollte er nach Deutschland reisen. Hierbei ging es um eine Zahnbehandlung, die aber laut des Flüchtlings weder notwendig war, noch jemals stattgefunden habe. Der Arzt verlangte von dem Iraker 4.000€ für das Schreiben an die Botschaft, in dem er ein Einreisevisum für den angeblichen Patienten forderte. Das UKE beteuerte davon nichts gewusst zu haben, gegenüber dem NDR gab das Krankenhaus an, der Chirug würde seit Januar 2016 nicht mehr im UKE tätig sein.