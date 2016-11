Blaulicht

16:09 Uhr | 30.11.2016

Kurden greifen zwei türkischen Einrichtungen an

Molotow-Cocktails, Steine u. rote Farbe

In der Nacht zu Dienstag griff eine Kurdische Gruppe, die offenbar der PKK anhängt, zwei Türkische Einrichtungen in Hamburg an. Zeitgleich wurden Molotowcocktails auf das Vereinsheim des Fußballvereins FC Türkiye geworfen und das Vereinsgebäude von Türk Federasyon in Eimsbüttel mit Steinen und roter Farbe attackiert. Laut des Bekennerschreibens der kurdischen Gruppierung „Apoistische Jugend“ stehe der Verein in enger Zusammenarbeit mit der MHP und diene ihnen als Rekrutierungsbasis. Die Anschläge, so die Gruppe richten sich: „insbesondere gegen die seit 17 Jahren andauernde Inhaftierung und Isolation des Vorsitzenden Abdullah Öcalans.