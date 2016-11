Politik

15:54 Uhr | 30.11.2016

"Das ganze Führungsteam hat versagt!"

CDU Hamburg: Frauen proben Aufstand

Beitrag teilen:







Das hat es in der Hamburger CDU in dieser Form noch nicht gegeben. Nachdem der Wahlaussschuß der Partei am 19. Nov. für die Bundestagswahlen im nächsten Jahr nur Männer auf aussichtsreiche Plätzen nomiert hatte, proben die Frauen in der CDU nun den Aufstand. Ein geharnischter offener Brief an den Landesvorstand und den Landesvorsitzenden, eine Unterschriftensammlung gegen den die Entscheidung und die unmissverständliche Drohung mit einer Kampfkandidatur auf dem Wahlparteitag am 8. Dezember, sollte der Wahlausschuss seinen Beschluss bis dahin nicht revidieren – das kommt einer innerparteilichen Revolte gleich. Gast im Studio ist Marita Meyer-Kainer – Vorsitzende der Frauenunion