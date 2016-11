Verkehr

13:48 Uhr | 30.11.2016

Deutschlandweit liegt Hamburg auf Platz 1

Stauhochburg Hamburg!

Hamburg gehört europaweit zu den Städten mit den meisten Staus. Das ergab eine veröffentlichte Studie des Unternehmens Inrix. Deutschlandweit liegt Hamburg mit seinen vielen Verkehrsbrennpunkten ganz vorne. In Europa hinter London, Rom und Paris auf Platz 4. Am meisten Staus entstehen der Untersuchung nach europaweit sogar an der A7 - Ausfahrt Othmarschen. Bis zum Jahr 2025 sollen durch die Staus, nach Berechnungen der Inrix, der Stadt Hamburg Kosten i.H.v. 7,7 Milliarden Euro entstehen.