Stadtgespraech

09:57 Uhr | 30.11.2016

Stadt plant Pfandsystem für Kaffeebecher

Kampf den Coffee-to-go-Bechern

Die Stadt will zusammen mit Café- und Bäckereiketten ein Mehrwegsystem für Coffee-to-go-Becher entwickeln. Die wiederverwendbaren Kaffeebecher sollen dann in teilnehmenden Cafés und Bäckereien zurückgegeben werden können. Ziel ist es, Müll zu reduzieren. Insgesamt werden in Hamburg jährlich 60 Millionen Coffee-to-go-becher weggeworfen. In der Kantine der Umweltbehörde wurden die Pappbecher schon abgeschafft. Auch das Café El Rojito in Hamburg hat bereits ein Pfandsystem.