Blaulicht

09:52 Uhr | 30.11.2016

Plakate mit Phantombild in Flüchtlingsunterkünften

Fahndung nach Alstermörder

Beitrag teilen:







Im Fall des unter der Kennedybrücke ermordeten 16-Jährigen greift die Polizei zu neuen Maßnahmen bei der Suche nach dem Mörder. In den nächsten Tagen sollen Plakate in verschiedenen Sprachen mit dem Phantombild des mutmaßlichen Täters in allen 170 Flüchtlingsunterkünften aufgehängt werden. Die Ermittler der Mordkommission gehen zur Zeit 360 Hinweisen nach. Dennoch fehlt bisher eine Spur zum Täter. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Beamten aus. Victor E. wurde bereits am 16. Oktober getötet.