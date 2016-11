Politik

11:14 Uhr | 28.11.2016

1,2 Millionen Euro jährliche Kosten

Ausreisegewahrsam fast komplett leer

Das Ausreisegewahrsam am Hamburg Airport Helmut Schmidt steht weites gehend leer. Seit gut einem Monat ist die erste Einrichtung deutschlandweit dieser Art betriebsbereit. Eigentlich bietet sie Platz für 20 Flüchtlinge, die wieder in ihre Heimatländer geflogen werden sollen. Bisher aber mussten von hier aus erst vier abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückkehren. Gepachtet ist das Gelände für fünf Jahre und kostet ca. 1,2 Millionen Euro jährlich. Die Linksfraktion zweifelt nun an der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung.