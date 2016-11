Blaulicht

Polizei bricht Suche am Sonntag vorerst ab

Junge Polizistin weiterhin vermisst

Im Fall der vermissten Hamburger Polizistin Maxime Linder hat die Polizei am Sonntag erneut den Sachsenwald nach Spuren der 22-Jährigen abgesucht. Mit einem Polizeihubschrauber wurde das Areal in Schleswig-Holstein überflogen. Am Nachmittag wurde die Suche jedoch ergebnislos abgebrochen. Bereits am Mittwoch war Maxime Linder nicht mehr zum Dienst erschienen und hatte sich krankgemeldet. Am Donnerstag stellten ihre Kollegen eine Vermisstenanzeige. Wo sich die Dienstwaffe der Frau befindet, ist nach wie vor unklar.